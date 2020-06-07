أحمد مكي يستأنف تجهيزات «مفيش مشكلة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستأنف النجم المصري أحمد مكي، تحضيرات فيلمه الجديد الذى يحمل عنوان مبدئى “مفيش مشكلة”، مع مخرج العمل كريم السبكى، وذلك الأسابيع القليلة المقبلة لوضع الخطوط النهائية والتفاصيل الكاملة وترشيح النجوم الذين يشاركون فى بطولة العمل بجانب مكى استعداداً لانطلاق التصوير مع أخذ الإحتياطات الكاملة من فيروس كورونا.

وكان مؤلف العمل وسام صبري قد انتهى من كتابة السيناريو بشكل نهائى، حيث كان يعكف الفترة الماضية على كتابة العمل بعد الإتفاق على القصة التى يعود بها مكى للسينما بعد 7 سنوات من الغياب، منذ أن قدم فيلم “سمير أبو النيل” الذى لم يحقق النجاح المتوقع ، حيث ينتمى الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية، ويتم إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين في الفيلم، وجار كتابته خلال هذه الأيام.

وقدم أحمد مكى آخر أفلامه “سمير أبو النيل” بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه في إطار كوميدي حول الشاب البخيل سمير أبو النيل “أحمد مكي” الذي يقطن بحي شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل “خلصانة بشياكة” وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.