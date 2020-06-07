إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان المصري كريم قاسم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك الفنان الثالث بعد الفنانة رجاء الجداوي والمطرب أمير يوسف، في إصابتهم بالفيروس.

كريم قاسم، قال في تصريحات صحفية إنه يتعافى تدريجيا من أعراض المرض، مؤكدا أنه لم يغادر القاهرة منذ شهر.

وكانت أخبار قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بإصابة كريم قاسم بفيروس كورونا خلال تواجده فى إحدى الحفلات خارج القاهرة وهو ما نفاه الفنان الشاب .

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كانت آخر أعمال كريم قاسم خلال موسم دراما رمضان الماضي مسلسل “لما كنا صغيرين” بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

من ناحية أخرى تتواجد الفنانة رجاء الجداوي، في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وذلك بعد إصابتها بالفيروس، وتم نقلها للعناية المركزة قبل أيام ووضعها على جهاز تنفس صناعي غير تداخلي، وأكد الأطباء أن حالتها مستقرة.

بينما يتواجد المطرب أمير يوسف، في العزل المنزلي وذلك لتصريحات وزارة الصحة مؤخرا أن حالات الإصابة الخفيفة سيتم عزلها بالمنزل ومتابعة حالتها باستمرار.

هذا وقد تم الإعلان مؤخرا عن إصابة عدد من الإعلاميين بالفيروس منهم ريهام السهلي، ودينا زهرة، ودينا حويدق، وآية عبدالرحمن، وإلهام نمر.