وفاة شقيقة الفنانة عفاف شعيب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت مساء السبت 6 يونيو شقيقة الفنانة المصرية عفاف شعيب، بعد صراع طويل مع المرض داخل إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.
ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان غدًا الأحد دون أي مراسم تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن آخر أعمال عفاف شعيب مشاركته في موسم منتصف العام من خلال مسلسل “ختم النمر” من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجي.
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