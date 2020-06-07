برشلونة يجهز عقدًا كبيرًا للحفاظ على ليونيل ميسي

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة ينوي تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده الحالي في يونيو 2021.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إن ميسي حسم موقفه، وقرر البقاء مع برشلونة حتى صيف 2021، رغم عدم انتهاء البند الذي يسمح له بالرحيل مجانا عن النادي الكتالوني صيف 2020.

وأوضحت الصحيفة أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، تحدث بوضوح منذ أشهر مع خورخي ميسي والد البرغوث، حول تجديد عقد ليونيل لسنوات عديدة.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني إلى أن محادثة خورخي مع بارتوميو كانت قبل سفر الأول إلى روزاريو، حيث ما زال هناك حتى الآن.

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وقالت ”موندو ديبورتيفو“، إن اللقاء المقرر عقده بين خورخي ميسي وبارتوميو خلال الأسبوع المقبل، سيكون عن بعد، وأوضحت أن الطرفين لن يلتقيا وجهًا لوجه قبل النصف الأول من الشهر المقبل، عندما تعود حالة الطيران إلى طبيعتها.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن بارتوميو يجهز عقدًا كبيرا لميسي، يناسب ”أفضل لاعب في العالم“، بحيث ينهي ميسي رحلته في كرة القدم مع برشلونة.

وانضم ميسي، البالغ من العمر 32 عاما، إلى برشلونة العام 2004، وأسهم بشكل واضح في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها الفوز 10 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا و6 في كأس الملك، كما فاز بالعديد من الجوائز الفردية، أبرزها الكرة الذهبية 6 مرات.