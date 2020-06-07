13 فنانًا يتغنون بموروث المملكة الثقافي في “سلام من السعودية”

متابعة بتجــــــــــرد: في تعاون فني كبير بين الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أطلقت أمس أغنية «سلام من السعودية» بمشاركة 13 فناناً وفنانة من أكبر وأهم المطربين السعوديين، ويتغنون فيها بموروث المملكة الثقافي والتاريخي.

وجاء العمل من كلمات الشاعر عبدالله أبوراس، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وقام بتأدية هذا العمل الوطني الفنانين: محمد عبده، طلال سلامة، راشد الماجد، جابر الكاسر، خالد عبدالرحمن، أصيل أبوبكر، رابح صقر، راشد الفارس، عبدالمجيد عبدالله، عايض يوسف، عبادي الجوهر، داليا مبارك، وماجد المهندس.

فيما جسد تصوير وإنتاج العمل مفاهيم الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة بالتعامل الأمثل مع جائحة كورونا من خلال المشاركة في الأغنية عن بُعد.

وأبدى الفنان محمد عبده سعادته بالمشاركة في هذا العمل مع هذه الكوكبة الفنية المميزة من إخوانه في المملكة، قائلاً: «تحية من أرض السلام.. أرض الإسلام مكة المكرمة.. الإسلام هو تحية لجميع العالم، فإليكم تحية الإسلام.. تحية سلام من السعودية».

أما الفنان عبدالمجيد عبدالله فاعتبر مشاركته في أغنية «سلام من السعودية» شرفاً وتشريفاً له لكونه عملاً وطنياً بامتياز، مضيفاً: «نحن مهما قدمنا للوطن لن نوفيه حقه، مع ذلك تظل أغنية (سلام من السعودية) غيضاً من فيض ما يجب أن نغرد به لأجل وطننا الغالي».