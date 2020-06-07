برشلونة يجدد اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي نيمار

متابعة بتجـــــــــرد: أكد تقرير صحفي، أن برشلونة حريص على تجديد اتصالاته مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإن تركيز برشلونة سيعود إلى صفقة نيمار، لأن اللاعب لا يزال أولوية للنادي الكتالوني خلال الموسم المقبل.
وأشارت إلى أن برشلونة سيحصل في المفاوضات على دعم الوكيل البرازيلي أندريه كوري، والذي سبق أن عمل للبارسا منذ عدة سنوات، لكن سيرحل بسبب إعادة هيكلة قسم الكشافة.
وأوضحت أن كوري كان سببًا رئيسيًا في إبعاد نيمار عن ريال مدريد قبل 7 سنوات، وجلبه لصالح برشلونة.
وقالت إن كوري رغم رحيله عن برشلونة، لكنه سيواصل العمل مع النادي على إعادة نيمار، وسيلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات بفضل صداقته للاعب ووالده.
وذكرت الصحيفة أن استبعاد أندريه كوري من قسم الكشافة في برشلونة، يعود لأسباب مالية.
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