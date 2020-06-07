كيفانش تاتليتوغ يتغزّل بزوجته أمام الملايين

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ عن حبّه الكبير لزوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر ووجّه لها رسالة رومانسية بعد مساندتها له في أزمته الصحية الأخيرة الذي تعرّض لها.

كيفانش الذي عانى من التهاب في رئتيه خضع على إثره لفحص الكورونا وجاءت نتيجته سلبية قال: “لن أجد مثلك حبيبتي حتى لو بحثت عن شبيهتك في كل هذا الكون، إنك واحدة ولهذا السبب أحبك”.

وأضاف: “شكرًا لدعمك ومساندتك لي، عندما كنتُ في المستشفى وتحت الخطر وقفتِ كالشجاعة تقولين لي قف لن يغلبك المرض، منحتني الكثير من جرعات الدعم لذا تعافيت وعدتُ لكِ ولكل أحبابنا”.