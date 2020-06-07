تعرف إلى موعد عرض فيلم منى زكي “الصندوق الأسود”

متابعة بتجــــــــــرد: تنتظر الممثلة المصرية ​منى زكي​ قرار فتح دور العرض السينمائية في الفترة المقبلة، من أجل انطلاق عرض فيلمها الجديد “​الصندوق الأسود​”، من إخراج محمود كامل بعد انتهاء من تصوير المشاهد شهر الماضي، ويواصل المخرج عملية المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية ليكون جاهزا للعرض بعد الانتهاء من ازمة كورونا.

وتدور أحداث الفيلم حول تورط زكي وتعرضها للخطف من “هجام” ويجسده الممثل المصري محمد فراج و”سارق”، ويجسده الممثل مصطفى خاطر، بسبب حملها الذي يعد اللغز الرئيس في الفيلم.

وتعود منى زكى إلى السينما بعد غياب أكثر من 3 سنوات، بفيلم من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل.