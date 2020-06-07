دانيلا رحمة: هذا أصعب مشاهدي في "أولاد آدم"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة تفاصيل تصوير مشاهدها في مسلسل "أولاد آدم" من تأليف رامي كوسا وإخراج الليث حجو وإنتاج شركة إيغل فيلمز لصاحبها جمال سنان، وكيفية تعاطيها مع شخصية "مايا".

وقالت رحمة في إطلالة إعلامية لها إنها عملت وتدربت لساعات متواصلة من أجل خلق شخصية "مايا" وهي الراقصة التي لا تشبهها لا من قريب ولا من بعيد، مبينة أنها كانت تتدرب أحيانا لمدة 12 ساعة متواصلة وأن إيمانها المُطلق هو سبب نجاحها.

وفيما يخص الـ "زلغوطة" التي أدتها في إحدى حلقات المسلسل، أشارت رحمة إلى أنها كانت تُجرب دائما التدرب على الـ "زلغوطة- الزغرودة" لكنها لم تستطع، لافتة إلى أن الـ"زلغوطة" التي ظهرت في إعلان المسلسل وانتشرت كثيرا لم تكن مكتوبة بالسكريبت؛ إذ كانت عفوية؛ لأنها عاشت حالة هذه الشخصية.

وكانت رحمة اجتمعت في مسلسل "أولاد آدم" مع الفنان السوري قيس الشيخ نجيب وشكّلا ثنائية أُعجب بها الجمهور كثيرا بسبب ما تحتويه من مشاهد كوميدية وكيمياء قوية بينهما، وكشفت رحمة خلال إطلالتها الإعلامية أن الضحك أثناء تصوير مشاهد "مايا وسعد" عمّ أجواء العمل وتم إجبارهم عدة مرات على إعادة المشهد بسبب صوت ضحك طاقم التصوير، قائلة: "أنا وقيس كنا نطلّع ببعض ونقول إذا الغروب عم يحبوا هالقد فشو رح يصير بس يطلع المسلسل عالهوا، كنا خايفين ومتحمسين كتير بنفس الوقت".

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وأوضحت رحمة أن أصعب مشهد جسدته معنويا وجسديا وتأثرت به هو مشهد إسقاطها للجنين بطلب من "سعد" رغم أن "مايا" كانت رافضة للموضوع، مضيفة أنها كانت تتخيل الوجع وتفكر كم من الصعب على المرأة أن تخسر طفلها الموجود في داخلها.

كما تحدثت رحمة عن المشهد اللامع في الحلقة الـ 29 عندما ربط "غسان – مكسيم خليل" كلا من "سعد ومايا" وهو يستفزهما ويهددهما بالقتل، كاشفة أنها في هذا المشهد جاءت هي وقيس وانتظرا 8 ساعات من أجل التصوير ثم دخلا إلى المشهد وطلب المخرج الليث حجو أن يتم شد الحبل بقوة شديدة، واستمر المشهد لمدة خمس ساعات تقريبا وهما مقيدان، قائلة: "وضلينا مربوطين ومكسيم يحكي ويتمسخر".

وبالإضافة إلى ثنائية دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، فإن مسلسل "أولاد آدم" ضم نخبة من نجوم سوريا ولبنان منهم مكسيم خليل، ماغي بو غصن، ندى أبو فرحات وغيرهم، وهو دراما اجتماعية تحتوي نوعا من التراجيديا عُرضت في الموسم الدرامي لعام 2020، ويعكس العلاقات الاجتماعية التي نعيشها في هذا الزمن في إطار درامي مشوق ومثير للدهشة حيث يبدأ المسلسل بحبكتين تتقاطعان في ظرف معين حول ثنائية "غسان وديمة" و"سعد ومايا" لتتطور الأحداث بعد ذلك.