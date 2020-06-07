تشارك الفنانة الشابة منار سامي، في فيلم "اركب تريند"، الذي يعتمد في بطولته على العديد من الوجوه الشبابية، ومنهم مصطفى أبوسريع، ومنة عرفة، متمنية أن ينال الدور استحسان الجمهور.وقالت "منار": "الفيلم يعتبر حالة خاصة حيث يعتمد على البطولة الشبابية المشتركة، وأقدم خلاله شخصية "ياسمين" وهي موظفة عنيفة بإحدى شركات اللايف التي تقوم بإعطاء المشاركين بالشركة أموالهم".
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كانت هذه تفاصيل خبر منار سامي تبيّن سعادتها بالمشاركة في "أركب تريند" وتؤكّد أنه حالة خاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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