كريم قاسم يتصدر قائمة الأكثر بحثا في "غوغل" بعد إصابته بـ"كورونا"

تصدَّر الفنان كريم قاسم مؤشرات البحث بـ "جوجل" بعد الإعلان منذ ساعات عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وذكرت مصادر إعلامية أن الفنان كريم لم يغادر منزله في القاهرة منذ شهر ونصف وحاليًا في مرحلة الشفاء من "كورونا".
ويأتي ذلك بعدما تم تداول بعض الأخبار بأنه سافر إلى الجونة وحضر حفلا مع مجموعة من أصدقائه الفنانين في إجازة عيد الفطر وهو ما نفاه المصدر.
ويعد كريم قاسم هو ثاني فنان يصاب بـ كورونا بعد الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي أصيبت قبل أسبوعين مع حلول عيد الفطر.
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