عبدالمحسن النمر يتحدث لإيلاف عن وساوس

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"الخليج 365" من بيروت: تبدأ منصة نتفليكس بعرض المسلسل السعودي "وساوس" في 11 يونيو الجاري، وهو أول إنتاج أصلي سعودي لخدمة البث حسب الطلب العالمية في فئة الإثارة والتشويق.

تدور أحداث المسلسل المكون من ثمان حلقات حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته، ليتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل. يقدم المسلسل حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.

العمل من تأليف رولان حسن، ومن سيناريو وحوار وإخراج السعودية هناء العمير، وبطولة عدد من الممثلين السعوديين على رأسهم النجم عبدالمحسن، النمر وإلهام علي، وعلي الشريف، وشيماء الفضل، وأسامه القس.

"الخليج 365" التقت بالنجم عبدالمحسن النمر للحديث حول هذا العمل وكواليسه في دردشة سريعة:

- ماهي المغريات التي جعلتك تقبل بهذا العمل؟

النص.. طريقة سرده وكيفية كتابة السيناريو والحوار كان سبب مهم جدا ً، إضافة لوجود مخرجة سعودية أعرفها على الصعيد الشخصي، وأعرف مقدار اتقانها واهتمامها بكافة التفاصيل وهي هناء العمير، وكون التجربة سعودية خالصة من جميع النواحي هذا سبب مغري جدا ً، أن تقدم عمل سعودي بأدوات سعودية كاملة.

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- الجميع يتحدث عن طريقة سرد مختلفة في هذا المسلسل .. ألا تخشى من عدم تقبل الجمهور لهذا النوع من السرد ؟

بالعكس أعشق التجارب الجديدة وأعشق المغامرة والتنويع، بالنسبة لهذه الطريقة بتناول السيناريو تجعل المتلقي يساهم بالحوار من خلال التحليل وتوقع القادم من الأحداث، هذا العصف الذهني مابين صانع المسلسل، والمشاهد، حساس وراقي ومايساعد على ذلك وجود العمل بكامل حلقاته على منصة نتفلكس بحيث تستطيع مشاهدته بالكامل في يوم واحد .

- كيف وجدت الفرق بين عمل مكون من 8 حلقات فقط وبين المسلسلات الرمضانية التي تتكون من 30 حلقة عادة؟

بالنسبة لي وجود ثمان حلقات مغري جدا لسبب رئيسي هو اختزال السيناريو بشكل كبير ، وبذلك ننجو من البطء والتطويل الزائد في الأحداث، وبالمناسبة لي العديد من التجارب لعدد من الأعمال ذات الحلقات القصيرة، سواء الثلاثيات أو السهرات التلفزيونية أو حتى الأفلام.

- كلمة أخير؟

شكرا ً لك وسعيد جداً بالتحدث لمنصة إعلامية عريقة كإيلاف وأتمنى أن يحوز العمل على إعجاب جميع المشاهدين

