نداء شرارة تطلق "شروط"

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"الخليج 365" من بيروت: أطلقت الفنانة الأردنية نداء شرارة أغنيتها الجديدة "شروط" بالتعاون مع شركة JMR ووتري. وهي من كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور وتوزيع جان ماري رياشي.

ويقول كلام الأغنية:

"لو مصمم إني أرجع وافتح بقلبي مجال

أبشر بعزك أوافق

لو تلبي هالشروط

رجّع سنيني اللي راحت

رجّع الدمع اللي سال

اكتب آسف فوق نجمة واغزل العذر بخيوط

لمّ صوتي من دروبك

يوم ناديتك تعال

إجمع آهاتي اللي دارت

حول كونك ألف شوط

خلي كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال

إزرع الشط بإيدينك واجعل الصحرا شطوط

إقنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال

وعقرب الساعة بإيدي يمشي في عكس الخطوط

حاول ارسم في عيوني فرحه من وحي الخيال

خلّي قلبي متل طير عمره ما عرف الهبوط

كلّ هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال

المحال إني أوافق حتى لو لبّى الشروط..."

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