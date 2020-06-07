إليسا تصف ما يحدث في وسط بيروت بـ"البربرية" وزعماء لبنان بأنصاف رجال

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن إستيائها من أحداث العنف، التي جرت خلال التظاهرات ليل أمس في وسط بيروت. وتساءلت فيما إذا كانت هذه الأحداث تصب في مصلحة المواطن اللبناني او ستعيد سعر صرف الدولار كما كان.

وغردت المغنية اللبنانية عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة: "كلن جوعانين. كلن بيقبضو نص معاش باللبناني. كلن ما معن يعلمو ويطعمو ولادن. كلن خايفين شو بدو يصير بكرا. كلن مرعوبين من المجاعة. طيب لمصلحة مين اللي عم يصير بهالحالة؟ هالبربرية بتصلح الوضع أو بترد الدولار ١٥٠٠؟".

وهاجمت في تغريدة ثانية السياسيين اللبنانيين مشيرة إلى أنهم السبب في زرع الفتنة بين اللبنانيين.

وقالت إليسا عبر تويتر :"لك روحوا قسموا بقا و خلصونا، ما بقا تحكونا بالعيش المشترك لانكن عملتوا شرخ كبير و زرعتو الفتنة بين كل اللبنانيين و هيدا جرح ما بيتداوا للاسف ،كلكم انصاف رجال من كبيركم لزغيركن ".

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وكانت اليسا قد فاجأت الاعلامي مارسيل غانم في حلقة "صار الوقت" على "أم تي في" خلال حلول رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ضيفاً ليلة الخميس الماضي، بعد حفلها المباشر الذي نقل عبر منصة شاهد VIP بدخولها للإستوديو على الهواء قائلة: أنها بدّلت ثيابها في 3 دقائق وأتت مسرعة لرغبتها الشديدة في لقاء فرنجيه.

وأستدركت: "قد لا أتفق مع خطه السياسي، لكنني أحترمه لأنه صادق ولا يكذب بأي رأي"، معبّرة عن أمنيتها أن يأتي فرنجيه رئيساً للجمهورية: "أتمنى أن أراك يوماً ما رئيساً للجمهورية، أقول هذا الكلام لأنني أحترمه وهو فرض احترامه على الجميع، وأفضّل أن أرى إنساناً صادقاً أحترمه على من يضحك عليّ ويقوم بأمور بعيدة من الواقع الذي نشهده".

بدوره شكر فرنجية إليسا :"فخر كبير أن أسمع منك هذا الكلام، وأتصوّر أننا تعرفنا عليك من قبل وتركت أثراً كبيراً".