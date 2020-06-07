الليلة.. عرض باليه "زوربا" على قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض القناة الرسمية لوزارة الثقافة على موقع يوتيوب، في التاسعة مساء اليوم الأحد 7 يونيو، الباليه العالمي الشهير "زوربا"، لفرقة باليه أوبرا القاهرة، ضمن برنامج "خليك في البيت" للترفيه عن الجمهور أوقات الحظر، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

باليه "زوربا" وضع موسيقاه المؤلف اليوناني ميكس تيودوراكس، وصمم رقصاته لوركا ماسين، وتدور أحداثه في فصلين داخل إحدى قرى اليونان.

يحكي عن الرحالة اليوناني زوربا الذي يعشق الحياة وتعشقه النساء، وخلال إحدى رحلاته تجمعه بأورتانس قصة حب لكنها لا تكتمل بسبب موتها المفاجئ مما يترك بداخله حزناً كبير، لكن صديقه جون الذي فشل أيضاً في الحصول على قلب محبوبته مارينا يدعوه للتمسك بالحياة على موسيقى ورقصة الحياة المشهورة باسم زوربا .

يُذكر أن باليه زوربا قُدم لأول مرة خلال مهرجان كركالا الموسيقي في روما عام 1971، حينها شاهده 200 متفرج، قبل أن يعود لنفس المهرجان بنفس النجاح عام 1998، حقق العرض أعلى معدلات حضور في تاريخ مسرح "أرينادي فيرونا" عند عرضه للمرة الأولى عام 1988، كما طاف مسارح أكثر من 15 دولة شاهده خلالها 2 مليون متفرج.