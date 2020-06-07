مي كساب لزوجها أوكا: "كل حاجة حلوة انت السبب فيها يا حبيبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة مي كساب، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة تجمعها بزوجها مغني المهرجانات "أوكا".

وكتبت في تعليقها على الصورة "كل حاجة حلوة إنت السبب فيها يا جنرال يا حبييي، ربنا يخليك لينا"، وتابعت موجهة الشكر لجمهورها "شكرا ١٠٠ ألف مشترك علي اليوتيوب عقبال المليون.. بحبكم".

جدير بالذكر أن مي كساب شاركت بالظهور والغناء في أحد الإعلانات، والذي حقق رواجًا ولاقى إعجاب الجمهور.