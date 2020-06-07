تفاصيل "كورونا فيروس" لمحمد رمضان.. صوّره في المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهى المخرج محمد سامي من تصوير فيدبو كليب جديد يجمعه بالفنان محمد رمضان، لأغنية بعنوان "كورونا فيروس"، في أحد أماكن التصوير بالمريوطية.

سامي صوّر الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة في الكليب المقرر طرحه خلال ساعات قليلة على موقع "يوتيوب".

ويسجل "كورونا فيروس" الكليب الثاني الذي يتعاون فيه محمد سامي مع محمد رمضان، بعدما قدما سوياً كليب "رايحين نسهر" الذي تم طرحه مطلع هذا العام وحقق نجاحاً كبيراً، إذ وصلت نسبة مشاهداته على موقع يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، إذ عاد به سامي إلى إخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.

وقدم محمد سامي ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحاً كبيرا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، محمد علاء، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلي، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامي.

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