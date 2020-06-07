مصدر: إصابة كريم قاسم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- غادة طلعت: أصيب الفنان الشاب كريم قاسم بفيروس كورونا المستجد، ويتعافى تدريجيا من أعراض المرض، حسبما أكد مصدر مقرب من الفنان. وقال المصدر إن كريم قاسم حالته الصحية جيدة جدًا، وعزل نفسه بالمنزل منذ فترة، ويرفض الحديث عن أي تفاصيل تخص الإصابة. آخر أعمال كريم قاسم خلال موسم دراما رمضان الماضي مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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