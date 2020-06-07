تراند اليوم : فنان شهير يتبرع بـ 2 مليون دولار لابنة جورج فلويد

تبرّع مغني الراب الأميركي كاني ويست بمبلغ مليوني دولار لدعم ثلاث عائلات فقدت أبناءها في حوادث قتل عنصرية، والفرق القانونية لكل من جورج فلويد، وأحمد آربري، وبرونا تايلور.

وأكد ممثلٌ لمغني الراب أن بعض الأموال التي تم التبرع بها ستغطي بالكامل تكاليف الدراسة الجامعية لجيانا، ابنة فلويد، البالغة من العمر ست سنوات.

وكانت الطفلة جيانا فلويد قد ظهرت في المسيرات الاحتجاجية وهي على كتفي لاعب كرة السلة السابق، ستيفن جاكسون، وهي تقول "والدي غير العالم".

وتُوفي فلويد الشهر الماضي بعد أن ضغط رجل شرطة مينيابوليس بركبته على رقبته لأكثر من ثماني دقائق أثناء مناشدته من أجل التنفس.

كما تم تقديم تبرعات للفرق القانونية الخاصة بآربري الذي تم إطلاق النار عليه أثناء الركض في جورجيا في شباط، وتايلور التي قتلت في منزلها في لويزفيل في آذار. وكان يوم أمس الجمعة عيد ميلاد تايلور السابع والعشرين.