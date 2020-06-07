تراند اليوم : الكويت: إبعاد فنان شهير بعد ضجة الفيديو الفاضح

رجح مصدر أمني كويتي، أن يتم إبعاد الفنان الباكستاني الذي يعمل «كومبارس» في الكويت، وذلك في أعقاب صدور فعل فاضح منه على أحد تطبيقات وسائل التواصل، مشيرا إلى أن المتهم أقر بما بدر عنه أمام رجال المباحث الجنائية وهو ما يترتب عليه الحكم عليه بالسجن مع الإبعاد الإداري.وأوضح المصدر حسب "الأنباء" الكويتية، أن رجال المباحث بإمكانهم إبعاده إداريا للصالح العام إلا ان رجال المباحث الجنائية قرروا اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المتهم بحيث يكون عبرة لغيره، خاصة ان ما صدر عنه يشكل جريمة متكاملة الأركان ومن ثم إحالته الى النيابة.

وبحسب المصدر فإنه وفور تداول مقطع للكومبارس متضمنا ارتكابه للفعل الفاضح تم على الفور تكليف المباحث الإلكترونية بضبطه.

وأضاف: في ساعة متأخرة من مساء الجمعة تم توقيف الوافد وبالتحقيق معه أقر بما صدر عنه ولم يعط تبريرا، مشيرا الى انه كان على ما يبدو في حالة غير طبيعية.

وأكد المصدر ان مثل هذه الممارسات لا يمكن تقبلها، مشيرا الى ان التهم التي ستوجه الى الكومبارس هي الفعل الفاضح وإساءة استخدام الهاتف وخدش الحياء العام.

