رامز أمير: مش حابب علاقتي بالجمهور تبقى رسمي

وجه الفنان رامز أمير رسالة لجمهوره، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". كتب "أمير" عبر صفحته قائلا: "يا جماعة الناس اللى مستغربة إزاى ممثل يهزر كده مع الناس، أنا رامز يا جماعة والله مش حد تانى، أنا قلتلكم قبل كده أنا مش حابب علاقتى بالجمهور تبقى رسمي، أنا بتعامل عادى والله كأنكم صحابي". أنا رامز يا جماعة والله مش حد تانى، أنا قلتلكم قبل كده أنا مش حابب علاقتى بالجمهور تبقى رسمي، أنا بتعامل عادى والله كأنكم صحابي". وتابع : "لو رايق فى يوم وعاوز أهزر بهزر معاكم و فى يوم تانى هتلاقونى بتكلم بجد، فياريت أنتو كمان تتعملوا معايا بنفس الطريقة عشان بصراحة كده أنا بنسى أنى ممثل ومش حابب أتعامل طول الوقت أنى ممثل أصلا، بحبكوا".

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