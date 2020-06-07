بيت الشعر يقيم أمسيته العاشرة أون لاين

يقيم بيت الشعرالعربي "بمركز إبداع الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، اللقاءَ الأسبوعي العاشر أون لاين، في السابعة مساء الأحد الموافق 7 يونيو .
يتضمن اللقاء أربع فقرات: الفقرة الأولى مع
الفقرة الثالثة: أمسية شعرية، يشارك فيها الشعراء :إسلام حمادة، حسام ابراهيم، حسن فريد طرابية، ريهام شمس، خالد الحداد، محمد لبن، محمد طايل، مروة كامل، أما الفقرة الرابعة وتتضمن لقاء مفتوح يشارك فيه الشعراء الحاضرون.
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