إصابة الفنان كريم قاسم بفيروس كورونا.. ويؤكد: حالتي مستقرة

كشفت مصادر مقربة من الفنان "كريم قاسم" عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يُعاني من المرض منذ فترة ويخضع للعزل المنزلي وتعليمات الطبيب.

وصرح "كريم قاسم" قائلاً إنه بدأ يتماثل للشفاء ويتعافي تدريجيًا، مؤكدًا أن عدوى "كوفيد 19" في مراحلها الأخيرة لديه حاليًا، كما نفي إصابته بفيروس

كورونا خلال فترة عيد الفطر المبارك أثناء تواجده في مدينة الجونة لحضور الحفل الذي أقامه رجل الأعمال محمد حلاوة لزوجته الفنانة ريهام حجاج احتفالًا بنجاح مسلسلها ""، مُضيفًا أنه لم يغادر منزله منذ ما يقرب من شهر تقريبًا، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان كريم قاسم كانت مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي انتهي من تصويره منذ منتصف مايو الماضي، وكان يُعرض خلال الماراثون الرمضاني لهذا العام، وشاركه في بطولة المسلسل النجوم "خالد النبوي، محمود حميدة، ‏ريهام ‏حجاج، ‏نسرين ‏أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، وهاني عادل"، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.