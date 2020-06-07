تفاصيل .. تامر حسني يستعد لطرح ألبوم صيف 2020

يستعد النجم الكبير تامر حسني لألبومه الجديد المقرر أن يتم طرحه ضمن ألبومات صيف 2020، وذلك عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يحدد تامر حسني اسم ألبومه خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامنًا مع طرح الأفيش البدائي

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للألبوم، وكما يضم الألبوم على 12 أغنية تقريبًا.

ويتعاون تامر حسني من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، تامر حسين، تامر علي، يحيى يوسف، شريف مكاوي، إسلام زكي، أحمد

زعيم، أمير طعيمة، صابر كمال، شريف بدر، توما، أحمد عاطف، وغيرهم.

ومن ناحية أخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي.