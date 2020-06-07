بعد مقتل جورج فلويد .. فرقة BTS الغنائية تتضامن مع Black Life Matter

أعلنت فرقة BTS الغنائية تضامنها مع "BlackLivesMatter" هذا الأسبوع، وجاء ذلك عقب واقعة مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية خنقاً.

وقالت "BTS" نحن نقف معًا ضد التمييز العنصري، فإن

المجموعة وشعارها الكوري يقدمان تبرعاً بمبلغ مليون دولار أمريكي إلى Black Lives Matter.

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يذكر ان أحدث ألبوم للفرقة بعنوان "7May of the Soul"، في فبراير،

وفي غضون دقائق من إصداره، تصدر مقطع الفيديو الرسمي له موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" حيث حقق حوالي مليون و45 ألف مشاهدة.

ويعتبر فريق "بي تي إس" (BTS)، واسمهم اختصار لـ "Bangtan Sonyeonden"، ويعني "الكشافين المضادين للرصاص"، واحد من أشهر الصادرات الموسيقية لكوريا الجنوبية.