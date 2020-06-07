بـدون الكمامة .. فريق عمل "الغسالة" يحتفلون بإنتهاء التصوير

احتفل فريق عمل فيلم "الغسالة" بانتهاء تصوير مشاهدهم استعدادا لطرحه، بعد الانتهاء من جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid 19) .
ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، من احتفال فريق عمل فيلم "الغسالة"،حيث ظهروا في الصورة بدون ارتداء كمامات، وذلك رغم التحذيرات والإجراءات الشديدة التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وتدور "الغسالة" حول عمر، الذي يحاول الاستعانة بها للتخلص من الشوائب التي تمنعهمن الارتباط بحب حياته، والفيلم من بطولة "محمود حميدة، هنا الزاهد، أحمد حاتم، شيرين رضا، أحمد فتحي "، ومن تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.
ويعد "الغسالة" فيلم كوميديا وخيال علمي يعود بالثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجددًا بعد فيلم قصة حب (2019) الذي حقق نجاحًا في موسم عيد الحب وقت إطلاقه.
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