"حنة ورد".. فيلم مصري قصير في طريقه إلى الأوسكار

حالة من الانتعاش يشهدها الوسط السينمائي المصري خلال الفترة الأخيرة، فبعد أيام قليلة من إعلان مهرجان كان السينمائي اختيار الفيلم الروائي الطويل "سعاد" للمخرجة أيتن أمين، ضمن اختياراته الرسمية لعام 2020.

وكشف الحساب الرسمي للفيلم الروائي القصير "حنة ورد" للمخرج مراد مصطفى، عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عن مشاركته في مهرجان بالم سبرينحز السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأميركية.



ويقام الحدث في الفترة من 16 إلى 22 من

يونيو الجاري، بشكل افتراضي عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا . ويعتبر المنوط بتأهيل الأفلام للمشاركة في جوائز الأوسكار لعام 2021.

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أقيم العرض العالمي الأول للفيلم مطلع العام الجاري، ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان كليرمون فيران الدولي للفيلم القصير بفرنسا، وهو أكبر محفل دولي للأفلام القصيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول "حليمة"، وهي امرأة سودانية تعيش في مصر،

تعمل "حنانة" أي ترسم الحنة للعروس، وقبل حفلات الزفاف تذهب حليمة إلى حفلة حنة في أحد الأحياء الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبة ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات، والتي تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.

ودرس مراد مصطفي، الإخراج السينمائي في "قصر السينما" عام 2008، ويعمل في صناعة الأفلام منذ عام 2010 كمساعد مخرج لعدد من المخرجين، بما في ذلك المخرج محمد دياب وهالة خليل في "نوارة" وشريف البنداري في "علي معزة وإبراهيم". ويُعد فيلم "حنة ورد" أولى مشاريعه السينمائية كمؤلف ومخرج.



