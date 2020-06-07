"بـهية".. وائـل جسار يـستعد لـطرح أحدث أغانيه

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لطرح أحدث اغانيه تحمل اسم "بهية" وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب". ويتعاون "جسار" من خلال الأغنية مع الموزع وسام عبد المنعم، والشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع الحالي. الموزع وسام عبد المنعم، والشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع الحالي. يذكر أن آخر اعمال المطرب وائل جسار أغنية "غربة حب"، وهي تتر مسلسل "ختم النمر" الذى عرض خلال الفترة الماضية على شاشةON، والأغنيك من كلمات منة عدلي القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع أحمد إبراهيم،

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