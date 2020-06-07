كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يتفوق على أحمد فهمي في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم كأفضل ممثل كوميدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان محمود الليثي، في استفتاءكأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الأحد الموافق 7يونيو.

وجاء محمود الليثي في المركز الأول، حيث حصد 31263 صوتًا، بنسبة 21,39%، وجاء في المركز الثاني أحمد فتحي بـ24588 صوتًا.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء "الخليج 365 الفني"

نبذة عن محمود الليثي:

- ولد في محافظة الإسماعيلية.

2- تخرج من كلية الهندسة بجامعة قناة السويس.

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3- عمل مهندسًا بهيئة قناة السويس لفترة من الوقت قبل اتجاهه للوسط الفني.

4- درس التمثيل والارتجال في مركز الإبداع بإشراف المخرج خالد جلال.

5- أول عمل فني شارك به كان فيلم "كنكة الظلوط وعصابة الأخطبوط" وهو فيلم قصير أنتج عام 2008م.

6- حقق شهرة كبيرة من خلال موهبته التي برزت في دوره بمسلسل "لا تطفئ الشمس" ومسلسل "سابع جار".

7- شارك ضمن فريق عمل البرنامج الكوميدي "SNL بالعربي".

8- شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية والتي كان أبرزها مسلسل الوصية، وأبو عمر المصري مع الفنان أحمد عز، والفيلم الكوميدي قلب أمه، بالإضافة إلى مسلسل ريح المدام في رمضان 2017، كما شارك في رمضان الماضي بمسلسل النهاية.