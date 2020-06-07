كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر جومانا مراد تتفوق على روجينا في استفتاء الخليج 365 الفني اليوم كأفضل ممثلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاءفي قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت 99127 صوتًا، ما يعادل 12,24%، ثم تليها روجينا في المركز الثاني بـ71870صوتًا.

ولا يزال التصويت مستمرًا، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.