كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 12:21 مساءً - انت الان تقراء خبر يوسف الشريف الأفضل يليه عمرو عبد الجليل في استفتاء "الخليج 365 الفني" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء، ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق الأحد 7 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد 211909صوتًا، فيما جاء في المركز الثاني الفنان عمرو عبد الجليل، ب165988 صوت.

يُذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف، الذي يعمل مهندسًا، التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

ولا يزال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الخليج 365 الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا