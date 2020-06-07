تراند اليوم : بعد أزمته الصحية.. هيفاء وهبي ترسل هذه الكلمات لأشرف زكي

قالت النجمة هيفاء وهبي، إنها تتمني الشفاء العاجل لنقيب الممثلين أشرف زكي، بعد خوضه لعملية جراحية في الآونة الأخيرة، من أجل تركيب دعامتين بالقلب.

ودعمت هيفاء وهبي نقيب الممثلين عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وقالت: “دكتور أشرف زكي، ألف سلامة عليك، وربنا يعافيك ويشفيك”.

وسادت حالة من القلق بالوسط الفني وبين محبي زكي، بعد خوضه لتلك العملية، فوجهه العديد من النجوم رسائل دعم له، من خلال حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي سياق مختلف، مرت هيفاء خلال الفترة الماضية بأزمة كبيرة مع مدير أعمالها، واتهمته بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بتوكيل عام، لتصبح من بعدها هيفاء حديث السوشيال ميديا.

وتنتظر النجمة انتهاء جائحة كورونا من أجل عرض فيلمها “أشباح أوروبا”، والذي تأجل عرضه بسبب الظروف التي يمر بها العالم من إغلاق لدور العرض، للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة الجماهير.