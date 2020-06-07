تراند اليوم : ريهام حجاج ملهاش ذنب .. كريم قاسم يعلن إصابته بكورونا

اعترف الفنان الشاب كريم قاسم فجر اليوم الأحد بإصابته بفيروس كورونا، مؤكدا إنه يتماثل للشفاء حاليا، بعدما خضع لبروتكول العلاج المصري، وقام بعزل نفسه داخل منزل خاص بعيدا عن اسرته.

وجاء اعتراف كريم لينفي صلة زميلته ريهام حجاج بالمرض، مؤكدا أنه لم يحضر حفلها الأخير في مدينة الجونة للاحتفال بنجاح مسلسل “لما كنا صغيرين” والذي تردد أن عددا كبيرا من حضوره اكتشف إصابته بكورونا فور عدوتهم إلى القاهرة.

أشار كريم إلى إنه لم يخرج من منزله في القاهرة منذ شهر ونصف، والتزم بالعزل المنزلي حتى يتعافى منه بشكل نهائي، كما أنه خضع الفترة الماضية إلى جلسات علاج، وأقام في منزل بعيدًا عن أسرته حتى لا تنتقل لهم العدوى، وسوف يقوم بأجراء تحليل آخر خلال الأيام القليلة المقبلة، حتى يتأكد من تماثله للشفاء.

يذكر أن رجل الأعمال محمد حلاوة اقام حفلا خاصا في عيد الفطر للاحتفال بنجاح مسلسل “لما كنا صغيرين” أول بطولة مطلقة لزوجته ريهام حجاج، وشارك في الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وتردد أن أغلبهم عاد إلى القاهرة حاملا للعدوى، وتم الإعلان عن إصابة الاعلاميات فقط، بينما يتكتم نجوم الفن التفاصيل.

مسلسل لما كنا صغيرين من بطولة محمود حميدة وخالد النبوي وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازي ونبيل عيسى وأشرف زكي ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على وعرض في موسم دراما رمضان 2020.