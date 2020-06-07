تراند اليوم : عاجل – القبض علي ممثل شهير بعد ظهوره في فيديو فاضح

أحيل ممثل شهير مقيم في الكويت إلى النيابة إثر ظهوره في فيديو مخل على شبكة الإنترنت.

وقالت صحيفة “الراي” نقلاً عن مصدر أمني، إن مباحث الجرائم الإلكترونيه استدعت ممثلاً مشهورًا بسبب ظهوره في فيديو مخل بالآداب العامة.

وأضافت أنه بعد استدعائه، تمت مواجهته بالفيديو، حيث أقر واعترف بأنه يخصه ولا يقصد نشره، وتمت إحالته إلى النيابة.

وبحسب وسائل إعلام كويتية، السبت، فإن الممثل الباكستاني المقيم في الكويت “فرحان العلي” نشر مقطع فيديو ظهر خلاله عاريًا تمامًا دون أى ملابس.

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وفجر الفيديو موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث دشن وسم (هشتاج) #فرحان_العلي عبر “تويتر” للمطالبة بالقبض عليه ومعاقبته وترحيله من الكويت.

وقال الصحفي “نايف الشمري” في تغريدة له عبر حسابه على موقع “تويتر”: “ألقي القبض على الممثل فرحان العلي بعد الفضيحة المدوية التي نشرها بسنابه وهو في وضع مخل ياعيب الشوم والله”.

بينما برر “فرحان العلي” مقطع الفيديو المنشور عبر “سناب شات” بأن الحساب الخاصة به تعرض للاختراق، ونشر مقطع صوتي عبر جاء فيه “يا جماعة صدقوني الأكاونت كان متهكر”.