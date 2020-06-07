داليا مبارك أفضل فنانة عربية.. وبعض الرواد يرفضون اللقب ويهاجمونها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر "هاشتاغ" حمل اسم داليا مبارك أفضل فنانة عربية، وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولًا على موقع التغريدات العالمي، بالرغم من وجود الكثير من التعليقات المتضاربة.

ففي الوقت الذي رأى بعضهم أن مبارك تعدّ بالفعل من أفضل الفنانات، إلا أنهم رأوا أيضا أنها تتصدر خليجيًا وليس عربيًا، معتبرين انها قد تتفوق على بلقيس أو أحلام لكن من غير الممكن أن تتفوق على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب والفنانة اللبنانية فيروز.

في المقابل رفض الكثير وصف مبارك بـ "أفضل فنانة"، لافتين إلى وجود عدد من الأسماء المهمة خليجيًا مثل نوال الكويتية وآخرين.

هذا واتهم بعض المتابعين، الفنانة السعودية بأنها قد تكون دفعت مبلغا من المال لتصدر الهاشتاغ بهدف إثارة الجدل، حيث برز اسمها مؤخرًا في أكثر من موقف، ويبدو أنها اعتادت على إثارة الجدل على حد رأيهم.

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يُشار إلى أن الفنانة السعودية داليا مبارك كانت تصدرت الأخبار بعد مشكلة وقعت بينها وبين الإعلامي عبدالله الطليحي خلال استضافته لها عبر لايف في إنستغرام.

وفي التفاصيل قال عبد الله الطليحي في البث: "في بدايتك كنتي طقاقة وكان أي شخص يذكر بدايتك كنت تقولين لأ شو تعليق" لترد عليه ساخرة: "ما شاء الله هذا السؤال من نفسك ولا شو".

لتعلق مبارك بعد المقابلة والجدل الكبير الذي أثير حولها، إنها كان بإمكانها أن ترد لكنها رفضت النزول لمستوى منحدر في الخلاقات.

كما كانت تعرضت الفنانة السعودية لهجوم كبير بعد ردها على خطأ سيرين عبدالنور بطريقة وصفها بعضهم بغير اللائقة، عندما اخطأت الأخيرة باسمها قائلة "ديالا" بدلًا عن "داليًا" من دون قصد في برنامج "سهرانين معكم بالبيت" الذي قدمته عبدالنور مع أحمد فهمي بالموسم الرمضاني الماضي، لترد ديالا بـ أهلا "نسرين" بدلًا عن سيرين.

ورأى بعضهم أن سيرين قد اخطأت بالاسم دون قصد، وأنه كان من المفترض على داليا أن تتجاهل الموقف ولا ترده أمام الجمهور بالطريقة التي ظهرت بها.

في المقابل لطّفت داليا علاقتها بالفنانة اللبنانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي محاولة إيصال فكرة للجمهور مفادها أن لا مشكلة وقعت بينهما، وأن ما حدث مجرد مزحة تم تفسيرها بطريقة غير متوقعة، وأنها لم تقصد إحراج عبدالنور.