كريم قاسم مصاب بـ"كورونا".. وريهام حجاج تعيش حالة قلق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن الفنان المصري كريم قاسم، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليلحق بالفنانة رجاء الجداوي التي أعلنت إصابتها قبل نحو 10 أيام، بكورونا أيضًا، غير أن كريم قاسم موجود في منزله ويتلقى العلاج بالتنسيق مع طبيب خاص، وذلك بعد أن أثبتت إيجابية العينة للفيروس التاجي والتي أجراها عقب شعوره بالأعراض.

وجاء إعلان كريم قاسم إصابته بكورونا رغم إصابته قبل نحو أسبوع وفرضه سرية تامة على الأمر، بعدما تسرب نبأ إصابته ومعه معلومة خاطئة تفيد بأن الإصابة جاءت على خلفية مشاركته في احتفالية كبرى بمدينة الجونة أقامها صناع مسلسل "لما كنا صغيرين" الذي ظهر فيه برفقة بطلته ريهام حجاج وعرض في رمضان الماضي.

وتم الإعلان عن إصابة كريم قاسم عن طريق مديرة أعماله التي أكدت في بيان لها أن ما أثير بشأن إصابة الفنان المصري بكورونا في احتفالية بالجونة عارٍ تمامًا عن الصحة خاصة وأنه لم يخرج من منزله بالقاهرة منذ شهر كامل، متابعة أن حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى بل وبدأ مرحلة التعافي وإعلان تماثله للشفاء.

ووضعت إصابة كريم قاسم مواطنته الفنانة ريهام حجاج وأبطال وصناع مسلسل "لما كنا صغيرين" في مأزق وخاصة ريهام كون مشاهدها معه في العمل تعدّ الأكثر إضافة إلى محمود حميدة وخالد النبوي ونسرين أمين وغيرهم.

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وقال مصدر خاص لـ"فوشيا" إن غالبية أبطال المسلسل خضعوا لإجراء مسحات كورونا للوقوف على أمر إصابتهم من عدمه وبعضهم قرر الدخول في مرحلة العزل المنزلي انتظارًا لظهور أعراض الفيروس.

وأكد المصدر أن الكثير من نجوم وأبطال العمل يتكتمون على نتائج تحاليلهم حتى الآن، إلا أنه أوضح بأن ريهام حجاج عاشت فترة قلق كبيرة خوفًا من إصابتها وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

يُذكر أن مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.