شكرا لقرائتكم هل يعاني السقا وزوجته خطر كورونا بسبب هذه الإعلامية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشار متزايد لفيروس كورونا المستجد في الوسط الإعلامي المصري، بعد الإعلان عن إصابة عدد من الإعلاميين المصريين بالفيروس المستجد خلال الساعات الماضية.

ولعل آخر الوجوه التي تم الإعلان عن إصابتها هي الإعلامية المصرية دينا حويدق التي تشارك في تقديم برنامج "Its Show Time" عبر فضائية "CBC" المصرية.

حيث أعلنت الإعلامية المصرية عن إيجابية العينة الخاصة بها، وطالبت كل مخالطيها خلال الفترة الماضية بالاطمئنان على أنفسهم، وإجراء التحليل للتأكد.

ليتساءل الجميع عن موقف الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، التي تشارك دينا حويدق تقديم البرنامج، وكانتا معا خلال الأيام الماضية لتسجيل إحدى الحلقات.

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ذلك الأمر الذي تسبب في خروج تقارير تتحدث عن التزام مها الصغير وزوجها أحمد السقا بفترة عزل منزلي بسبب الأمر، خوفا من أن تكون مها الصغير مصابة بالفيروس المستجد.

"العربية.نت" أجرت اتصالا بمحمد حسن مساعد الفنان أحمد السقا ومدير أعماله، الذي أكد أن الإعلامية المصرية مها الصغير أجرت بالفعل التحليل الخاص بالفيروس المستجد وثبت سلبيته، وأنها لا تعاني أي أمر في الوقت الحالي.

نافيا أن يكون الثنائي في فترة عزل منزلي بسبب المخاوف من أن تكون هناك إصابة بالفيروس، بعدما اطمئنا بالفعل على خلو الزوجة منه.

أحمد السقا قدم خلال شهر رمضان الماضي برنامج "إغلب السقا" الذي عرض عبر شاشة "MBC"، واستضاف خلاله العديد من النجوم متحديا إياهم في العديد من المسابقات الترفيهية.