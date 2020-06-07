مادونا تفاجيء المحتجين وتنظم لتظاهرات حياة السود مهمة في لندن

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: فاجأت النجمة الأميركية مادونا المتظاهرين في لندن بحضورها احتجاجات حركة Black Lives Matter على عكازين بسبب إصابة سابقة في ركبتها تعاني منها منذ جولتها في أكتوبر من العام الماضي.

وبعد انتشار صور لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أثنى جمهورها على مشاركتها، مشيرين إلى أنها دائما ما تكون في الجانب الصحيح.

Advertisements

وشارك الجمهور بعض مقاطع الفيديو للنجمة وهي تصرخ: ”لا عدالة .. لا سلام!“ ، إلى جانب مئات المتظاهرين.

وكتب أحد مستخدمي التواصل الاجتماعي :“الملكة مادونا في احتجاجات Black Lives Matter في لندن اليوم! دائما على الجانب الصحيح من التاريخ! ”.

وشارك العديد من المشاهير المقيمين في بريطانيا في الاحتجاجات بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد في أثناء إلقاء القبض عليه من جانب الشرطة الأمريكية، والذي أثار الغضب العالمي منذ أواخر الشهر الماضي.