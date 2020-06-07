شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تركى آل الشيخ يكشف عن صورة لهانى شاكر بقميص نادى النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادى ألميريا الأسبانى ،عن صورة للنجم هانى شاكر أثناء زيارته لنادى النصرالسعودى عام 1975، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، حيث كتب معلقاً: الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة لـ نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق ... وصلت لي من صديق عزيز ... تحية لـ النقيب الفنان الكبير هاني شاكر.





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من جانبه قال شاكر في أحد المداخلات التليفزيونية أن الجميع فى مركب واحد بسبب أزمة كورونا علينا التكاتف والتفكير فى سبل للعبور من الأزمة التى تعصف بالعالم، مشدداً على أن الإجراءات الصحية والاحترازية التى تتبعها مصر فى مواجهة فيروس كورونا، لا يحدث فى دول أوروبية، وتابع: "اللى بيحصل فى مصر لا يحدث فى دول أوروبية متقدمة".

ولفت نقيب الموسيقيين، إلى أن الصرخة التى يوجهها إلى رئيس الحكومة والدكتور حسام حسنى المسئول عن لجنة مكافحة كورونا، تهدف للحفاظ على الموسيقيين المصريين، الذين أضطر بعضهم إلى ترك "المهنة"، سعياً وراء لقمة العيش، وتابع: "لدينا موسيقيين اشتغلوا شغلانات تانى غير الموسيقى علشان لقمة العيش ودى كارثة.. ومصر بلد الفن والفنانين والموسيقيين درة الفن المصرى الذين يجب أن نحافظ عليهم".

وأضاف "شاكر"، أن فى خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين، على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، مشيراً إلى أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل احترافى ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.