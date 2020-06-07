شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة يباشر التحضيرات الأخيرة لفيلم "النمس والإنس" قبل إنطلاق تصويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يباشر المخرج شريف عرفة التحضيرات النهائية والأخيرة لفيلم "النمس والإنس"، للنجم محمد هنيدى ومعاينة الديكورات والاستوديوهات، استعداداً لإنطلاق التصوير الفترة المقبلة، حيث يقوم بتسكين جميع الأدوار لكل شخصية فى الوقت الحالى، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة من فيروس كورونا، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم.

ويحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على تجهيز كافة المتطلبات، لضمان سلامة أبطال العمل من ناحية، ولكي يتم إنجاز التصوير في أسرع وقت، وليخرج في أفضل صورة من ناحية أخرى.

ومقرر بدء تصوير العمل نهاية الشهر الجارى بعد الإنتهاء من التحضيرات الأخيرة للعمل، والإطمئنان على صحة بطل العمل بعد اجرائه عملية قسطرة فى القلب، وتركيب دعامتين.

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يذكر أن المخرج شريف عرفة وشركة الإنتاج تعاقدا مع كل من محمد هنيدى، منه شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، ومحمود حافظ، للمشاركة فى بطولة "النمس والإنس" وجارٍ التعاقد مع مجموعة أخرى من الممثلين خلال الأيام المقبلة.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد 3 سنوات ، حيث قدم آخر أعماله فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف اسماعيل.