"حادث نجله وإصابة ابنة شقيقته بكورونا وموقفه من المظاهرات في لبنان".. حكايات راغب علامة في عيد ميلاده الـ58

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

يحتفل اليوم المطرب اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده، الموافق 7 يونيو، إذ ولد في 7 يونيو عام 1962، ويحتفل بعامه الـ58.

ونستعرض لكم أبرز ما حدث في حياة راغب علامة خلال العام الماضي..

الإشادة بجهود الأطباء

أشاد راغب علامة بالجهد، الذي يبذله الأطباء للتصدي لأزمة كورونا، وأهمية دورهم في الحفاظ على أمان المواطنين في لبنان.

ونشر راغب علامة عبر حسابه بموقع "تويتر، صورة لمجموعة من الأطقم الطبية داخل أحد مستشفيات الحجر الصحي، وعلق قائلا: "إنتوا أملنا ولو كنتوا قلال. إنتوا اللي ما بتتعب همّتكن، بالصف الأول وقفتكن، وطنّا كلّو برقبتكن، ومعلّق عليكم الآمال".

كما تبرع راغب علامة بـ25 مليون ليرة لمكافحة كورونا، وقال راغب علامة خلال مداخلة هاتفية على قناة mtv اللبنانية: "نحن بحاجة أن نكون يداً بيد لنتعاون في تخطّي هذه الأزمة، ولذلك أودّ أن أتبرّع بمبلغ ٢٥ مليون ليرة، أخصّص منها ١٥ مليون ليرة لبنانية للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، ومبلغ ١٠ مليون ليرة للصليب الأحمر اللبناني".

كما طرح الفنان راغب علامة، أغنية جديدة تحمل اسم "انتو أملنا"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

أغنية" انتو أملنا" من كلمات الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، وألحان وتوزيع الملحن اللبناني جان ماري رياشي.

- نجاة ابنه من حادث

كان قد تعرض خالد نجل الفنان اللبناني لحادث مروع أدى إلى انقلاب سيارته، وهو علي طريق ضبية بيروت، وخرج بعدها خالد في فيديو أكد فيه سلامته من الحادث.

ويري راغب علامة أن هذا الحادث كان رسالة من الله حتى يجعل نجله خالد وشقيقه والاصدقاء يعرفون جيداً أن الحادث يقع في جزء من الثانية.

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إصابة ابنة شقيقته بكورونا

كشفت ميرفت ترمس، ابنة شقيقة الفنان اللبناني راغب علامة، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إنها شعرت بأعراض خفيفية، لكن الأطباء، حيث تقيم في الولايات المتحدة، شخصوه بكورونا، مشيرة إلى أنها لا تحتاج للعزل في المستشفى، واكتفوا بالعزل المنزلي، مع الالتزام بالأدوية، التي وصفها لها، ومكملات غذائية لتقوية المناعة.

وأضافت أن حالتها لم تتحسن في البداية، وواجهت صعوبة في التنفس، مشيرة إلى أنها كانت تنام 15 ساعة من شدة التعب وأوجاع الجسم، وازداد الأمر بعدم القدرة على المشي وألم في الجهاز الهضمي.

موقفه من المظاهرات في لبنان



انتقد الفنان اللبناني راغب علامة في أكثر من تغريدة له الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.

وكتب في إحدى المرات من خلال تويتر: "الله يستر إذا كانت قرارات مجلس الوزراء دون مستوى الحدث ودون مستوى وجع الناس، الله يستر، يجب إقالة عدد من الوزراء، ويجب اتخاذ قرارات اكثر من جريئة، وأكثر من جدية، استعمال القوة لن يجدي نفعا".



كما أعلن الفنان راغب علامة، عن غضبه من غلاء الأسعار الخيالي في لبنان، ومحاولات السطو على أموال المودعين بالقطاعات المصرفية.

وكتب علامة، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏القطاع السياسي والقطاع المصرفي هم شركاء في جريمة محاولة السطو على أموال المودعين! . والقضاء حتى الآن عاجز عن التدخل !! ما هو سر التستّر عن المرتكبين ؟؟ من المسؤول عن غلاء الأسعار الخيالي الناتج عن حجز أموال التجار؟ من يموّل الصرافين لذبح الناس وتجويعهم وتدهور ألأحوال!".

هل هو الأعلى أجرا أم عمرو دياب؟

نفى الفنان اللبناني راغب علامة، صحة الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن انخفاض أجره مقابل أجر النجم عمرو دياب، وقال: "ترويجات غير معلومة المصدر".

وأكد "علامة" خلال لقائه في برنامج "الصباح"، مع الإعلامي سعيد حريري، أن لا أحد يعرف المبلغ الذي يحصل عليه سواه ومدير أعماله والجهة الأخرى، مضيفًا: "لا يمكن لأحد أن ينكر نجومية عمرو دياب، ولا يمكن إنكار مكانتي الفنية".

وأضاف الفنان اللبناني: "المنافسة شيء جميل، ولا تزعجني، وإذا لعبوا على المنافسة يا أهلا ومرحبا".