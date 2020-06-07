"حبيبي ومعلمي".. بسمة تحيي الذكرى الـ14 لجدها يوسف درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أحيت الفنانة بسمة ذكرى وفاة جدها الكاتب يوسف درويش الـ14، الموافق 7 يونيو الجاري. ونشرت بسمة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ذكرى وفاة حبيبي ومعلمي يوسف درويش، وحشتني". Advertisements ورحل الكاتب يوسف درويش عن عالمنا في 7 يونيو عام 2006. ويعد الكاتب يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري، جدها لامها. يذكر أن آخر أعمال بسمة، مشاركتها في بطولة مسلسل" شاهد عيان"، الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وهو بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة، وتأليف أحمد مجدي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، إنتاج ممدوح شاهين.

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