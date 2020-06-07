خاص| "الشرنوبي" عن "ليه لأ": أعتبره نقلة في مشواره وعرضه خارج رمضان أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

يشارك الفنان محمد الشرنوبي، في مسلسل ليه لأ، مع الفنانتين أمينة خليل وشيرين رضا، الذي يعرض على منصة شاهد.

وقال الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن سبب مشاركته في مسلسل "لية لا"، هو أن المسلسل يحمل فكرة جيدة جدا ومهمة، بالإضافة إلى شعوره بالسعادة نتيجة عمله مع أسرة المسلسل بأكمله، ويرى أنه نقلة مهمة في مشواره.

وأضاف: "جاء ترشيحي للمشاركة في هذا العمل من خلال مخرجة المسلسل مريم أبو عوف، وأنا سعيد جدا بعملي معها، فهي شخصية رائعة جدا على المستويين الشخصي والمهني".

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كما أوضح الشرنوبي أن المشاكل التي تعاني منها أغلب النساء، والتي يُناقش بعضها من خلال المسلسل، هي مشاكل يتطرق لها الفن من قديم الأزل، كذلك تطرقت لها جمعيات حقوق المرأة، و"لكننا أضفنا لها الكثير من خلال المسلسل".

وأضاف أنه يرى أن عرض مسلسل "ليه لا" خارج الموسم الرمضاني، أفضل له بعيدا عن الزحام والمنافسة القوية في الشهر الكريم.

وعن أعماله الجديدة، قال: "بالنسبة لأعمالي المقبلة في السينما هناك عدة مشاريع أمامي لكني لم استقر بعد على اختيار العمل المناسب لي، أما في الغناء لا يوجد حالياً أي مشروع غنائي جديد".

وعما شاهده في رمضان، قال: "الدراما الرمضانية هذا العام كانت غنية جدا بالمسلسلات القيمة مثل الاختيار، وبـ100 وش، وخيانة عهد وغيرها، ونظراً لضيق الوقت تابعت فقط بـ100 وش، وسأقوم بمشاهدة الاختيار خلال الأيام المقبلة".

مسلسل "ليه لا" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف، بطولة أمينة خليل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، وهاني عادل، وعمر السعيد وتغني التتر المطربة آمال ماهر بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله، وتوزيع خالد عز.