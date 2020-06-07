تراند اليوم : الموت يفجع الفنانة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض

فجع الموت الفنانة المصرية عفاف شعيب، بوفاة شقيقتها، بعد صراع مع المرض، بأحد المستشفيات الخاصة في المهندسين.
ومن المقرر دفن جثمان الراحلة اليوم الأحد، دون مراسم، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكتب المخرج عصام الشويخ، على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "خالص العزاء للاخت الفنانة العزيزة عفاف شعيب في وفاة شقيقتها رحمة الله تعالى وبركاته عليها للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء".
يُذكر أن أخر أعمال عفاف شعيب، مشاركتها في مسلسل "ختم النمر"، من بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.