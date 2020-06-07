تراند اليوم : بعد تعرض شقيقته للتنمر.. "محمد رمضان" يرد على السخرية من بشرة لون ابنه

أثارت صورة نشرها الممثل المصري، محمد رمضان عبر صفحتع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر فيها مع ابنه، سخرية من جانب إحدى المتابعين التي تناولت لون بشرة ابنه.

كان رمضان نشر صورة عبر صفحته على "فيس بوك" مع ابنه بتعليق قال فيه: "علمت إبني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم.."

لكن الصورة التي أثارت تفاعلاً واسعًا بين المتابعين أثارت في الوقت ذاته تنمرًا من جانب إحداهم التي علقت قائلة: "أسود زي أبوه المصيبة ان ماحدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها.."

وأعاد رمضان نشر التعليق مع تمويه اسمم صاحبة الحساب، ورد قائلاً: "انا فخور بلوني ولون أبويا واولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".



وكانت إيمان رمضان، شقيقة الممثل المصري تعرضت الأسبوع الماضي لتنمر بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وجاء ذلك عقب نشر صور زفافها من حسام حامد الذي أقيم بحضور الفنان، وشقيقهما الأكبر محمود رمضان، والمهندس عبدالحميد والد العريس، وأقارب العروسين والأصدقاء المقربين، في إحدى الفيلات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي.

ونشرت إيمان على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رسالة شكر قائلة: "كل الشكر والتقدير والاحترام للكلام الطيب من أصحاب القلوب الطيبة .. شكرا بسمة وهبة شكرا محمد رحيم شكرا عمرو مصطفى".

وتابعت: "كل الشكر لكل الناس إللى فرحتنى حقيقى بحبها وكلامها الجميل فى حقي واحب اطمنكم جميعا.. أنا لن التفت ولا انتبه غير للايجابيات فقط وثقتي بالله وبنفسي ليس لها حدود.. بحبكم قوى وربنا يسعد أيامكم جميعا".

وتفاعل متابعو إيمان على منشورها موجهين إليها رسائل محفزة، وعلّقت إحداهما قائلة: "على فكرة إنتى قمر وطيبة ومتواضعة الناس اللى اتكلمت عليكى كلمة وحشة ناس مريضة وغيورة وعندهم نقص غير طبيعى بس والله انتى زى القمر ومتواضعة اوى وفى فرحك والله كنتى زى القمر.. ألف مبروك".