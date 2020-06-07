موضي الشمراني: احنا عبيد ونتشرف.. "تان" رباني! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الفنانة السعودية الشعبية موضي الشمراني قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ردها على الإساءات التي تلاحقها باستمرار حول بداياتها كـ"طقاقة" بالإضافة لوصفها بالـ"عبدة" بسبب لون بشرتها الداكن.

في البداية قدمت موضي أغنية "حن الغريب" عبر بث مباشر في حسابها بـ إنستغرام، لتتلقى بعض التعليقات مثل طقاقة وعبدة، وقررت الشمراني الرد على كل هذا الانتقادات، قائلة: "هل أنت يا انسان عبد ربك والا عبد مين.. سؤال انت عبد ربك والا عبد مخلوق.. فأنا أتشرف اني عبد لربي مش عبد لأحد.. حنا عبيد الله ونتشرف.. وانا مبسوطة اني سمرة.. في سيدات تروح تتشمس مشان تصير سمرا.. يا حلونا يا سمر.. احنا تان رباني".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع ما قالته موضي معبرين عن إعجابهم بثقتها العالية بنفسها لا سيما أنها في أحد الفيديوهات لم تنكر أنها بدأت كطقاقة مُعلقة بطريقة طريفة، الطقاقة هي التي تطقك "تضربك"، وهي المهنة التي تنكرها العديد من الفنانات.

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كما قال بعضهم إن الحديث عن لون البشرة والعنصرية قد انتشر مؤخرًا بين النجوم بشكل كبير، وذلك استغلالًا لقضية مقتل الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض في قضية أشعلت الرأي العام، وتسببت بوقوع مظاهرات اجتاحت الولايات الأمريكية كافة، مُعلقين أن المشاهير باتوا يستغلون قصة التنمر لخلق تعاطف معهم بعد هذه الحادثة.

فيما رأى آخرون أن قضية مقتل فلويد قد جعلت الأشخاص الذين عانوا من التنمر يخرجون للحديث عن ما مروا به دون خجل، بهدف مشاركة تجاربهم وليس للاستعراض أو لركوب الموجة.

وشهدت الأوساط الفنية مؤخرًا الكثير من حوادث التنمر على لون البشرة من بينها ما حدث مع إيمان شقيقة الفنان محمد رمضان التي كانت احتفلت بزواجها مؤخرًا، حيث لاقت صور إيمان التي انتشرت عبر السوشال ميديا العديد من التعليقات السلبية حول لون بشرتها وشكلها، كما كان لشقيقها نصيب من هذه التعليقات بعد نشره صورة تجمعه مع ابنه، لتعلق إحدى المتابعات أن ابن رمضان أخذ لون بشرة والده واصفة اياها بـ "الأسود" ولم يرث لون بشرة والدته الأفتح؛ ما دفع رمضان للرد عليها.