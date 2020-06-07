ريم البارودي تتحدى قرار منعها من الظهور الإعلامي لمدة عام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية ريم البارودي، عن صمتها للرد على قرار منعها من الظهور إعلامياً لمدة عام، هي 5 مذيعات أخريات في شبكة قنوات النهار.

ونشرت "ريم" عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، فيديو يتحدث عن آيات الإنسان المنافق، وهو ما أثار استغراب جمهورها.

وقال متابع لريم من خلال التعليقات :”متتكلميش عن الناس دي ياريم انتي اكبر من كدة”، لترد ريم بدورها قائلة :”انا مش بتكلم ولا حتكلم احترامًا مني دائما وابدا لنقابة المهن التمثليه وانا عند وعدي مع دكتور اشرف ذكي ربنا يديله الصحه ولا طلعت عملت لايف ولا باكل عيش علي قفاه زميلي في كل فيديو علي اليوتيب وساكته نهاي علي استفزازات وتلحيقات وبكل طرق عاوزين شكلي يطلع وحش وانا نص عمري بمثل صحيت لاقيت زفه كاني اتمسكت لقدر الله في حاجه سيئه السمعه وعيني عينك يا ستار يا رب واسمي أنا بيتحط جنب سما المصري".

فيما ألمحت إحدى الصفحات التابعة لواحدة من متابعات لريم، أن الإعلامية ريهام سعيد هي السبب في الأزمة، حيث قالت :"سؤال كنتي مصحبه ازاي يا قلبي ده كان باين السواد والحقد عليكي وكانت عامله بتحبك بتحبك ايه ده شخصيه مريضه حقده عليكي ربنا يبعده عنك اكتر واكتر احنا في ضهرك يا حبيبتي يا رب يتحرقوه اكتر واكتر مستنياكي يا مريضه يا حقده تعملي فيديو تاني زي الملاك البريء عشان تعملي شو يلا وتلعي ريم الي غلطانه وانتي الملاك البريء يلا كلنا ندعي ان ربنا يشفيه من الحقد والغل الي فيه”.

وردت ريم على هذا التعليق قائله :”ما هي قناه اليوتيوب بفلوس، وأنا اكبر اسم عملت بي شووووووو أكتر نسبه مشاهدة".

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وتساءلت إحدى المتابعات عن مصير برنامج ريم قائلة :”هو البرنامج بتاع حضرتك إتوقف الكلام ده صح ربنا معاكي”، لترد عليها قائلة :”البرنامج بأمر الله حيطلع في ميعاده أنا لسه حبدا تصوير ادعيلي، وشارع نهار لا يمكن يتوقف ابدا”.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا بمنع ظهور ريم البارودي و5 إعلاميات لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة، من بينهن الفنانة ريم البارودي التي تقدم برنامج "شارع النهار" على قناة "النهار".

وكانت ريم نشرت نشرت البوستر التشويقي للبرنامج، عبر حسابها على "إنستغرام"، وعلقت عليه: "شارع النهار مع ريم البارودي قربيا".

يذكر أن آخر أعمال ريم مسلسل "جمع سالم"، مع زينة ودلال عبدالعزيز ومحمد علاء والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي.