راغب علامة يتصدّر “تويتر” في عيده والإحتفالات تعمّ صفحاته

متابعة بتجـــــــــرد: يحتفل جمهور ومحبّو السوبر ستار راغب علامة بعيد ميلاده اليوم في 7 حزيران/يونيو بطريقة مميّزة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
وقد انهالت المعايدات ورسائل التهنئة على راغب من متابعيه في مختلف البلدان العربية ودول الإغتراب حيث أعربوا له عن محبّتهم الكبيرة بأصدق الكلمات والتصاميم.
وتصدّر اسم “راغب علامة” في هذه المناسبة قائمة العبارات الأكثر تداولًا عبر موقع “تويتر” في مختلف بلدان الخليج والوطن العربي.
من أسرة موقع بتجـــــــرد، نتقدّم بأحرّ التهاني من السوبر ستار راغب علامة في هذه المناسبة ونتمنى له دوام السعادة والنجاح على الصعيدين والفني والشخصي.
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