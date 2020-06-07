متابعة بتجــــــــرد: إذا اصطدمت بكريستين بريمروز ماثيس صدفة فى الشارع، أو شاهدت صورة لها، يمكن أن تخطأ التقدير وتعتقد أنها ميجان ماركل دوقة ساسكس، بنفسها، وليست مجرد فتاة تشبهها بدرجة كبيرة، وذلك كون الفتاة البالغة من العمر 32 عامًا تشبه إلى حد كبير ميجان ماركل.

بدأت كريستين، التى تعمل كمضيفة جوية فى الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة شبهها بدوقة ساسكس، قبل خمس سنوات، عندما كانت ميجان تعمل كممثلة فى Suits لعرض الأزياء، ولم يكن الأمر مثيرًا جدًا فى البداية حتى تزوجت ميجان من الأمير هارى وأصبحت أحد أعضاء العائلة الملكية البريطانية، إلى أن تخلت عن هذا المنصب بداية العام الجارى، وحينها بدأت المضيفة الجوية الأمريكية تتلقى التعليقات المثيرة حول التشابه الكبيرة بينهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر “شبيهة” ميغان ماركل تستعد للعب دور الدوقة فى فيلم جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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