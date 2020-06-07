كارول سماحة: “تعلمت أن في السياسية ليس هناك عدو دائم”

متابعة بتجـــــــــرد: قالت النجمة اللبنانية كارول سماحة، إنها تعلمت أن في السياسة ليس هناك عدو دائم أو صديق دائم.

وكتبت كارول، عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “تعلمت أن في السياسة، ليس هناك عدو دائم وصديق دائم..لكن هناك مصالح دائمة!.. لذا، لا تعليق”.

يذكر أن، كارول سماحة، تستعد للتعاون لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، حيث تعاقدت مع الشركة على إنتاج عمل غنائي كبير يتم تنفيذه بمستوى عالمي، من حيث الصوت والإخراج والمونتاج والمؤثرات الصوتية، ومن المقرر طرحه قريبًا.